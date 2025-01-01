Auf Streife
Folge 11: Findet Nori
45 Min.Ab 12
Vor der Wache Köln-Mülheim irrt eine Frau im Abendkleid verwirrt umher. Zudem hat sie Blut an der Schläfe! - Eine Frau stürmt auf die Wache Köln-Mülheim: Die Zeichnungen des siebenjährigen Nachbarsjungen weisen auf eine grausame Tat hin! - Einer Mutter wird der Kinderwagen samt Geldbörse, Handy und Einkäufen gestohlen. Kurz darauf entdeckt sie die mutmaßlichen Diebe mit dem Diebesgut! - Müllmänner melden einen kuriosen Fund: In den Tonnen einer Druckerei liegt ein Haufen Bargeld!
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
