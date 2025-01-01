Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 10Folge 17
44 Min.Ab 12

Nachdem eine Frau ihrem Freund das Ende der Beziehung erklärt, rastet dieser aus. Samt Tochter sucht sie die Wache Köln-Mülheim auf! - Modenschau-Drama: Jemand hat die Designerstücke zerschnitten! - Bei Reparaturen auf der Wache trauen Klempner und Polizist ihren Augen nicht: Eine Spraydose dient als Pillenversteck! - Ein Mann liegt niedergeschlagen auf der Toilette einer Stripbar. Der Vater der Stripperin gerät ins Visier der Beamten!

