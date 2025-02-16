Auf Streife
Folge 4: Tiers For Fears
44 Min.Folge vom 16.02.2025Ab 12
Einsatz beim Tierarzt: Eine Frau hinterlässt einen Zettel mit einem beunruhigendem Hilferuf und flüchtet - der Arzt bleibt geknebelt im Hundezwinger zurück! - Selbstjustiz auf der Wache Köln-Mülheim: Ein Clown und ein Mann mit angekokeltem T-Shirt erstatten Anzeige gegen zwei Jugendliche. - Körperverletzung im Kosmetiksalon: Die Schlamm-Maske eines Kunden klebt fest! - Angst vor dem Stiefvater: Eine unerlaubte Tätowierung der Tochter endet in einem Familiendrama!
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1