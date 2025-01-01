Auf Streife
Folge 104: Girls just wanna have Zank
45 Min.Ab 12
Die Beamten werden Augenzeugen: Eine 15-Jährige tritt auf ein Mädchen ein und wird dabei gefilmt! - Eine panische Frau ist dabei, aus dem Fenster zu springen: Sie wurde mit einer Vogelspinne eingeschlossen! - Nach einem Raubüberfall landet ein 25-Jähriger auf dem Revier in Köln-Mülheim. Hartnäckig schweigt er, bis plötzlich seine Freundin in Handschellen auf die Wache kommt. - Auf einem Supermarkt-Parkplatz verschwindet ein Mann. Zufällig ist auch seine Verehrerin vor Ort!
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
