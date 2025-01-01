Ein Dieb stiehlt sich selten reichJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 108: Ein Dieb stiehlt sich selten reich
45 Min.Ab 12
Mutter und Tochter melden auf dem Revier einen Einbrecher. Dann ruft der Vater an: er regele die Festnahme selbst! - Nach einer WG-Party wird eine Studentin bewusstlos aufgefunden. Pulverspuren am Glas weisen auf Fremdverschulden hin! - Ein Abschleppwagenfahrer betritt die Wache Köln-Mülheim: Im abgeschleppten Auto ist ein halbnacktes Paar eingesperrt! - Da sein Sohn sich in einer Shisha-Bar eine Kohlenmonoxid-Vergiftung zugezogen hatte, sucht der Vater vor Ort nach Beweisen.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1