SAT.1Staffel 10Folge 108
45 Min.Ab 12

Mutter und Tochter melden auf dem Revier einen Einbrecher. Dann ruft der Vater an: er regele die Festnahme selbst! - Nach einer WG-Party wird eine Studentin bewusstlos aufgefunden. Pulverspuren am Glas weisen auf Fremdverschulden hin! - Ein Abschleppwagenfahrer betritt die Wache Köln-Mülheim: Im abgeschleppten Auto ist ein halbnacktes Paar eingesperrt! - Da sein Sohn sich in einer Shisha-Bar eine Kohlenmonoxid-Vergiftung zugezogen hatte, sucht der Vater vor Ort nach Beweisen.

SAT.1
