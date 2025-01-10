Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Parkhaus des Grauens

SAT.1Staffel 10Folge 113vom 10.01.2025
Parkhaus des Grauens

Parkhaus des Grauens Jetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 113: Parkhaus des Grauens

44 Min.Folge vom 10.01.2025Ab 12

Eine Frau setzt den Notruf ab: Sie sitzt aus Angst vor einem maskierten Verfolger im Parkhaus fest! - Auf der Wache Köln-Mülheim meldet ein Paar einen vermissten Hund. Ein GPS-Sender an dessen Halsband führt in eine Kleingartenanlage ... - Aufgelöst betritt ein Bodybuilder das Revier: Seine 12-jährige Tochter ist abgehauen! - Die Garage einer Lehrerin wurde geplündert und ein Laken mit "Online-Dating-Schlampe" aufgehängt!

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen