Auf Streife
Folge 114: Zwei Engel für Marie
44 Min.Ab 12
Auf einem stillgelegten Fabrikgelände sind Personen gesichtet worden. Als die Beamten vor Ort sind, ertönt ein Schuss! - Mit einer zerschnittenen Buchsbaum-Skulptur steht ein Mann auf der Wache Köln-Mülheim. Er hat auch einen Verdacht, wer es war! - Beim Dreh eines Horrorfilms wird ein Theatermesser gegen ein echtes Messer ausgetauscht! Mit Absicht? - Eine Schwangere folgt heimlich ihrem Mann und beobachtet, wie er sich mit einer jungen Frau trifft.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1