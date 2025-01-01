Auf Streife
Folge 117: Biss ins eigene Fleisch
45 Min.Ab 12
Nachdem ein Mann blutverschmiert im Pyjama in seinem eigenen Auto im Wald aufgewacht ist, sitzt er nun verängstigt auf der Wache Köln-Mülheim! - Eine vermasselte Fahrprüfung lässt eine Fahrschülerin durchdrehen! - Die Beamten werden von einem 18-Jährigen auf dem Revier-Parkplatz abgefangen, um sie zu einem Unfall zu führen. Plötzlich entreißt der Mann ihnen einen Rucksack! - Nach einer ruinierten Hochzeitsfeier möchte die Braut die Flucht ergreifen. Doch was ist passiert?
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1