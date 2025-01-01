Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Technik ist smart, Kontrolle ist besser

SAT.1Staffel 10Folge 118
Technik ist smart, Kontrolle ist besser

Folge 118: Technik ist smart, Kontrolle ist besser

44 Min.Ab 12

Ein Reisebus fährt in Schlangenlinien auf einen Rastplatz. Von den Beamten angehalten, stolpern zwei prügelnde Männer heraus! - Vor der Wache Köln-Mülheim finden die Polizisten eine teure Babyausstattung und ein Entschuldigungsschreiben. - Die Hochzeit einer Bauerstochter und eines Geschäftsmannes steht bevor. Doch offensichtlich hat jemand etwas dagegen! - Großer Schock für den kleinen Bruder: Als dieser seine Schwester besuchen will, trifft er auf einen nackten Klempner!

