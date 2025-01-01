Technik ist smart, Kontrolle ist besserJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 118: Technik ist smart, Kontrolle ist besser
44 Min.Ab 12
Ein Reisebus fährt in Schlangenlinien auf einen Rastplatz. Von den Beamten angehalten, stolpern zwei prügelnde Männer heraus! - Vor der Wache Köln-Mülheim finden die Polizisten eine teure Babyausstattung und ein Entschuldigungsschreiben. - Die Hochzeit einer Bauerstochter und eines Geschäftsmannes steht bevor. Doch offensichtlich hat jemand etwas dagegen! - Großer Schock für den kleinen Bruder: Als dieser seine Schwester besuchen will, trifft er auf einen nackten Klempner!
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1