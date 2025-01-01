Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 10Folge 12
44 Min.Ab 12

Da zwei Spendensammler aggressiv Spenden einfordern, geht ein Ladenbesitzer in die Offensive. - Eine Schwangere sucht die Wache auf, um die Toilette zu nutzen. Als ein Mann das Revier betritt, wird die Frau nervös. - Während eines Campingurlaubes entfacht ein heftiger Streit zwischen zwei Familien, weil die Tochter verschwunden ist! - Ein Nachbarschaftsstreit droht zu eskalieren: Des Nachbars Autoreifen sind vor der anstehenden Geschäftsreise zerstochen worden!

