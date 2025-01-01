Ein Schwein kommt selten alleinJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 122: Ein Schwein kommt selten allein
45 Min.Ab 12
Ein Auto rast auf den Wache-Parkplatz in Köln-Mülheim. Ein Mann wird rausgeschmissen und mit Paintball-Kugeln beschossen! - In einer Schrebergartenanlage fliegen die Fetzen - die zwei Streithähne landen auf dem Revier. - Ein Mann alarmiert die Polizei: Jemand hat das Grab seiner Mutter geschändet! - Eine Hochschwangere wird mit dem Pkw in eine Kiesgrube verschüttet. Unfall oder Straftat? Die Streifebeamten und die Spezialisten ermitteln gemeinsam!
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
