Auf Streife
Folge 125: Knallköppe
45 Min.Ab 12
Eine 17-Jährige zeigt den Beamten ein schockierendes Video: Einem Klassenkameraden ist ein gezündeter Böller an die Hand geklebt worden! - Ein Mann setzt seinen 16-jährigen Stiefsohn gefesselt, mit einem blauen Auge und einer Nachricht vor dem Revier aus! - Mit einer Schrotflinte bewaffnet bedroht ein Mann den Nachbarn, weil er seine Tauben umgebracht haben soll! - Bei einem Einbruch wird eine Botschaft an das Opfer auf blutverschmierten Orangen hinterlassen!
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1