Auf Streife
Folge 127: Das doppelte Lieschen
44 Min.Ab 12
Eine Frau wird mehrerer Delikte in einem Hotel beschuldigt. Zeitgleich wird eine Frau mit demselben Namen auf die Wache Köln-Mülheim gebracht! - Die Beamten finden ein Mädchen, das in einem Pkw eingeschlossen ist. - Ein Auto wird abgebrannt. Ein Fotograf wird als Täter vermutet. Er behauptet, zufällig dort gewesen zu sein! - Eine Touristin wird aus einem See gerettet, obwohl sie eine gute Schwimmerin ist. Pulver-Rückstände im Trinkbecher weisen auf eine Fremdeinwirkung hin!
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1