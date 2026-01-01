Auf Streife
Folge 131: Das piekt doch nur
45 Min.Ab 12
Eine Mutter hegt den Verdacht, dass der Vater die gemeinsame zehnjährige Tochter entführt hat. - Drei rüstige Rentnerinnen betreten die Wache Köln-Mülheim, um einen Café-Besitzer anzuzeigen. Seinetwegen ist eine von ihnen gestürzt! - Eine 24-Jährige wird kaum ansprechbar in einer Beach-Bar aufgefunden. Wer hat versucht, ihre Abreise aus dem Urlaub zu verhindern? - Eine Prostituierte wird Opfer eines Säureanschlags! Wer hat ihr das angetan?
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1