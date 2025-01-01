Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 10Folge 133
Folge 133: Der Maulwurf

44 Min. Ab 12

Während ein Mann die Maulwurf-Abwehr-Konstruktion des Nachbarn begutachtet, bekommt er einen Stromschlag! - Im Vorbeifahren wird eine 22-Jährige mit rot-befüllten Wasserbomben beworfen! Zuvor hat sie eine Horrorpuppe zugestellt bekommen. - Auf Streife werden die Beamten von einer Taxi-Fahrerin angehalten: Ein Fahrgast hat eine Waffe gezogen! - Ein 13-Jähriger wird auf die Wache gebracht, weil er 20.000 Euro bei sich hatte. Angeblich hat er es in der Spielothek gewonnen!

