SAT.1Staffel 10Folge 148vom 26.01.2025
Folge 148: Verflucht

45 Min.Folge vom 26.01.2025Ab 12

Eine Tochter behauptet, dass jemand dem Vater übel mitspielt. Er selbst glaubt, er sei verflucht. - Ein Mann versteckt sich unter dem Streifenwagen, weil er beim Geldabheben überfallen wurde! Zeitgleich meldet eine Seniorin einen Überfall am Geldautomaten! - In einer Horrorfilm-Vorstellung wird ein Mädchen alleine aufgefunden. Angeblich ist sie mit ihrem Bruder da.- An einem Badestrand wird einer Frau die Kleidung von einer Drohne mit Greifarm entwendet!

