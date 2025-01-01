Auf Streife
Folge 155: Die Bärenbande
44 Min.Ab 12
Ein betrunkener Einbrecher wird in flagranti entdeckt. Zeitgleich wird er auf der Wache als vermisst gemeldet! - Eine Rentnerin glaubt, Opfer eines Enkeltricks geworden zu sein. Die Beschuldigte behauptet, die Oma sei dement! - Ein Fährmann und sein Gehilfe werden beschuldigt, die Geldbörse während der Überfahrt gestohlen zu haben. - Ein Wagen rast auf den Wacheparkplatz in Köln-Mülheim, schmeißt einen Mann raus und fährt wieder davon! Auf seiner Stirn steht "Perverser!"
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
