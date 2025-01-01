Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 10Folge 156
Folge 156: Durch die Blume

45 Min.Ab 12

Ein Fahrer flüchtet nach einem Verkehrsunfall. Später kehrt er zurück. Verdächtig: Eine Handtasche liegt auf dem Rücksitz! - Mit einer aufgeschlitzten Matratze steht eine Rentnerin auf der Wache Köln-Mülheim: Der Dieb kannte ihr Geld-Versteck! - Eine Wanderin setzt den Notruf ab: An ihr ist ein Wagen mit einem Kind vorbeigefahren und es hat nach Hilfe gerufen! - Nach einer WG-Party: Die Tür ist aufgebrochen, aber die Wohnung ist komplett geputzt und Frühstück ist gemacht!

