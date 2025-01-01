Auf Streife
Folge 157: Kalte Füße?
45 Min.Ab 12
Da ihr Verlobter nicht vom Junggesellenabschied zurückgekehrt ist, meldet die Braut ihn auf der Wache Köln-Mülheim als vermisst. - Eine Minderjährige wird in einem Nachtclub erwischt. In letzter Zeit haben sich dort die Diebstähle gehäuft. Gibt es einen Zusammenhang? - Vor einem Wettkampf wird ein Ballerino mit Reißzwecken im Ballettschuh sabotiert! - In einer Buchhandlung erleidet ein Obdachloser einen Schwächeanfall. Als eine Verkäuferin ihm hilft, wird die Kasse geleert!
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1