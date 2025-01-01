Schlüssel weg, Auto kaputt, Haus leerJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 158: Schlüssel weg, Auto kaputt, Haus leer
45 Min.Ab 12
Eine Lektorin meldet ihre Handtasche als gestohlen. Als sie die Wache verlässt, zersticht ein Mann gerade ihre Autoreifen! - Eine Frau in Unterwäsche plant eine sexy Überraschung für ihren Mann. Doch der wird niedergeschlagen und landet bewusstlos vor dem Revier! - Im Fitnessstudio verletzt sich eine Frau beim Training. Offenbar wurde das Gerät manipuliert! - Ein Mädchen vermutet den Diebstahl ihres Lieblingshasen vom Nachbarshof und alarmiert die Polizei.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1