Auf Streife

Schlüssel weg, Auto kaputt, Haus leer

SAT.1Staffel 10Folge 158
Folge 158: Schlüssel weg, Auto kaputt, Haus leer

45 Min.Ab 12

Eine Lektorin meldet ihre Handtasche als gestohlen. Als sie die Wache verlässt, zersticht ein Mann gerade ihre Autoreifen! - Eine Frau in Unterwäsche plant eine sexy Überraschung für ihren Mann. Doch der wird niedergeschlagen und landet bewusstlos vor dem Revier! - Im Fitnessstudio verletzt sich eine Frau beim Training. Offenbar wurde das Gerät manipuliert! - Ein Mädchen vermutet den Diebstahl ihres Lieblingshasen vom Nachbarshof und alarmiert die Polizei.

