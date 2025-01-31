Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Kid-Napping

SAT.1Staffel 10Folge 161vom 31.01.2025
Kid-Napping

Kid-NappingJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 161: Kid-Napping

44 Min.Folge vom 31.01.2025Ab 12

Als ein Mann erfährt, dass seine Frau ihm ein Kuckuckskind untergejubelt hat, macht er sich auf den Weg zum Kindsvater! - Eine 34-Jährige wird auf der Straße um ihre Handtasche beraubt, wo ihr Reisepass für den geplanten Auslandsaufenthalt war. - Nach einer Auktion beichtet der Auktionär dem Käufer, dass der ersteigerte Ring samt seiner Zahlung gestohlen wurde! - In einer Villa eskaliert ein lautstarker Streit. Doch plötzlich ist es ruhig und niemand öffnet die Tür.

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen