Auf Streife
Folge 162: Mutterinstinkt!
44 Min.Ab 12
Aufgelöst meldet eine Mutter ihre Tochter auf der Wache Köln-Mülheim als vermisst. Dort erreicht sie ein Notruf. - Das Tor zu einem Wertstoffhof wird aufgebrochen und der Betreiber niedergeschlagen. Der Einbrecher ist schnell gefunden. Schlug er auch zu? - Auf seinem Junggesellenabschied wird ein Mann im Hinterhof verprügelt. Der Ex der Frau soll es gewesen sein! - Ein 13-Jähriger wird vermisst. Die Mutter findet auf seinem Laptop die Öffnungszeiten einer Kirche. Ist er dort?
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
