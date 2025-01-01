Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 10 Folge 163
44 Min. Ab 12

Da ihre 17-jährige Tochter ihre Jungfräulichkeit im Netz versteigert hat, ist die Mutter auf der Wache! Heute ist der Auktions-Tag. - Eine angebliche Kellnerin kassiert dreist in einem Biergarten ab! - Im Zimmer eines neunjährigen Pflegekindes brennt es! Das feuer konnte rechtzeitig gelöscht werden, aber ausgerechnet jetzt steht das Jugendamt vor der Tür. - Mit einer Tüte zerstörter Make-Up-Produkte betritt eine Influencerin das Revier: Jemand hat alles mutwillig zerstört!

SAT.1
