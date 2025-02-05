Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 10 Folge 164 vom 05.02.2025
45 Min. Folge vom 05.02.2025 Ab 12

Eine Hochschwangere befürchtet, dass ihr Mann beim Autokauf über den Tisch gezogen wird. Ob die Polizei weiterhelfen kann? - Während der Vater sich im Gebüsch mit einer Frau vergnügt, ertrinkt fast sein sechsjähriger Sohn! - Nach einer Kostümparty sitzt der Sensenmann auf dem Revier Köln-Mülheim und möchte den Weihnachtsmann wegen eines Diebstahls anzeigen! - Auf einem Büroparkplatz werden Nagelbretter unter die Autos gelegt. War es der selbsternannte Parkplatzchef?

SAT.1
