Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Schlüpfer Hüpfer

SAT.1Staffel 10Folge 167
Schlüpfer Hüpfer

Schlüpfer HüpferJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 167: Schlüpfer Hüpfer

44 Min.Ab 12

An einem Bettlaken seilt sich ein Mann vom Balkon ab. Oben steht eine Frau mit der Schere in der Hand! - Folgen eines Überfalls: Mit tiefen Schnitten im Gesicht betritt eine junge Frau die Wache Köln-Mülheim! - Bei einer Superhelden-Kinovorstellung geraten zwei kostümierte Superhelden aneinander. Als der eine das Popcorn über den anderen schüttet, regnet es Geldscheine! - Erst wird einer Frau Schmuck aus der Wohnung gestohlen, dann geistert ein suspekter Mann durch den Flur!

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen