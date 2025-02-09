Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Plötzlich Familie

SAT.1Staffel 10Folge 174vom 09.02.2025
Plötzlich Familie

Plötzlich FamilieJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 174: Plötzlich Familie

45 Min.Folge vom 09.02.2025Ab 12

Eine Obdachlose wird gefesselt und mit verbundenen Augen neben einem brennenden Einkaufswagen aufgefunden! - Eine Seniorin büchst aus dem Altersheim aus. Die Polizisten bringen sie zurück und ermitteln, dass es dort nicht mit rechten Dingen zugeht. - Nachdem ein Mann getankt hatte, wird er aus seinem Auto gezerrt und verprügelt! - Ein Mann meldet mit einer Freundin einen Überfall auf der Wache Köln-Mülheim. Als seine Freundin auftaucht, erleben die Beamten ihr blaues Wunder.

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen