Folge 175: Der tut nichts, der spielt nur
44 Min.Ab 12
Unter einem Vorwand verschafft sich ein Mann Zugang zum Haus der Ex. Als sie zurückkehrt, sind der Hund und das Auto weg! - Drei Cheerleader erstatten Anzeige: Sie haben eine Kamera in der Umkleide entdeckt! - Ein Vater wütet im Krankenhaus, weil die Mutter ihm den Zugang zum Baby verwehrt! Dann ist das Neugeborene plötzlich verschwunden. - Ein Nachbar rastet aus und zerlegt die Gitarre der Musiklehrerin in deren Wohnung, weil ihn das Musizieren nervt!
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
