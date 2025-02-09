Auf Streife
Folge 177: Falsch verladen
44 Min.Folge vom 09.02.2025Ab 12
Für eine Mutprobe klettert ein Junge in den Laderaum eines Transporters. Bevor er den Wagen verlassen kann, fährt dieser los! - Eine Mutter kettet sich an die Wache Köln-Mülheim, weil sie verhindern will, dass ihre Tochter angezeigt wird. - Beim Shoppen wird ein Mann verdächtigt, gestohlen zu haben. Er bestreitet es, aber die Verkäuferin hat es angeblich gesehen. - Ein Siebenjähriger in Polizeiuniform und einem Tempo-Limit-Schild erweckt die Aufmerksamkeit eines Beamten.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1