Auf Streife
Folge 24: Tinderlohn
44 Min.Folge vom 05.11.2024Ab 12
Ein Blind Date endet für eine Frau taschen- und bewusstlos auf dem WC. Kurz darauf wird die Tasche auf der Wache Köln-Mülheim abgegeben. Zwei Teenager werden wegen fehlenden Ausweisen auf das Revier in Köln-Mülheim gebracht. Einer von ihnen ruft den Beamten unflätige Beschimpfungen entgegen. Einem Paketboten werden die Pakete gestohlen. Der Hausmeister verdächtigt einen Jungen. Ein polnischer Bauarbeiter soll für mehrere Lebensmittel-Diebstähle verantwortlich sein.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1