Auf Streife
Folge 25: Wischen, bohnern, abziehen
44 Min.Ab 12
Diebstahl auf der Wache Köln-Mülheim: War es die Putzfrau, die zuvor von Geldsorgen erzählt hat? Überfall auf Speditionsmitarbeiter: Der Täter hatte es auf den Rucksack abgesehen. Eine Frau wird im Hotelzimmer von einem auffällig stark parfümierten Mann mit Trump-Maske sexuell belästigt. Bei einem Einbruch-Diebstahl im Golfclub hat der Täter betrunken randaliert. Auf dem Revier Köln-Mülheim trifft er auf seine Freundin ...
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1