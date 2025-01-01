Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 10Folge 31
Folge 31: Der Schildbürger

44 Min.Ab 12

Ein Radfahrer stößt mit einer Frau zusammen: Während der Fahrt hat der Rowdy auf sein Handy geschaut. - Ein Mann ist auf der Wache Köln-Mülheim, um sein Portemonnaie abzuholen. Als er das Revier verlässt, wird er direkt überfallen! - Nach einem missglückten Haarschnitt zeigt die Kundin die Friseurin wegen fahrlässiger Körperverletzung an. - Eine Fußballmannschaft samt Trainer wird nach dem Training vermisst! Zurück bleiben leere Energydrink-Dosen ...

