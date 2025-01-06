Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 10Folge 32vom 06.01.2025
45 Min.Folge vom 06.01.2025Ab 12

Ein Bauer findet ein Baby im Stall. Als die Beamten eintreffen, ist das Baby weg! - Nach einem Friseurbesuch streift eine Frau beim Parken ein anderes Fahrzeug. Ein Beobachter gibt sich daraufhin als Halter aus! - Zwei Frauen betreten die Wache Köln-Mülheim: Sie sind in einem Restaurant bestohlen worden und glauben, dass es der Rosenverkäufer war! - Anstatt auf seinen Bruder aufzupassen, lässt ein Teenie lieber seine Drohne fliegen und eins kommt zum anderen!

