Folge 32: Heiliger Strohsack, ein Baby!
45 Min.Folge vom 06.01.2025Ab 12
Ein Bauer findet ein Baby im Stall. Als die Beamten eintreffen, ist das Baby weg! - Nach einem Friseurbesuch streift eine Frau beim Parken ein anderes Fahrzeug. Ein Beobachter gibt sich daraufhin als Halter aus! - Zwei Frauen betreten die Wache Köln-Mülheim: Sie sind in einem Restaurant bestohlen worden und glauben, dass es der Rosenverkäufer war! - Anstatt auf seinen Bruder aufzupassen, lässt ein Teenie lieber seine Drohne fliegen und eins kommt zum anderen!
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
12
Copyrights:© SAT.1