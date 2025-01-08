Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die zwei Seiten des Marvin B.

SAT.1Staffel 10Folge 35vom 08.01.2025
44 Min.Folge vom 08.01.2025Ab 12

Die Beamten greifen einen Jungen im Schlafanzug auf. Die Suche nach den Eltern endet bei einem eskalierten Saufgelage. - Nachdem ein Mann um 400 Euro bestohlen wurde, landet er auf der Wache Köln-Mülheim. Dann betritt eine Prostituierte mit einem dicken Portemonnaie das Revier. - Sachbeschädigung auf einem Reiterhof: Dabei ist das Pferd gestohlen worden! - Tatort Jugendherberge: Handys werden entwendet und ein Maskierter hat Leichtathletinnen unter der Dusche gefilmt!

