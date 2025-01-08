Auf Streife
Folge 36: Auf Streife
45 Min.Folge vom 08.01.2025Ab 12
Da die Freundin seit Tagen unerreichbar ist, meldet ihr Freund sie auf der Wache als vermisst. Zeitgleich wird ein Schlaflager in einem Gartenhaus entdeckt. - Eine Frau trifft der Schlag, als sie ihre Mutter besucht: Der Vorgarten ist mit Polizeiabsperrband versehen! - Im Morgengrauen wird in ein Handygeschäft eingebrochen. Doch der Täter hat nicht damit gerechnet, dass jemand vor Ort ist! - Einem Mann werden die Reifen zerstochen. Für ihn ist klar: Der Nachbar war's!
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1