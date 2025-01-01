Auf Streife
Folge 40: Klein allein
45 Min.Ab 12
Ein Zweijähriger wird bei Dunkelheit allein auf einem Spielplatz gefunden. Wo ist die Aufsichtsperson? - Ein Anwohner meldet einen Wagen, der seit Tagen vor dem Mehrfamilienhaus campiert. Darin: Eine Kamera, ein Fernglas und ein Stapel Spannerfotos! - Auf der Wache Köln-Mülheim bricht ein Mann mit einer Tüte in der Hand voller Pillen zusammen. - Im Altenheim wird einer Rentnerin Schmuck gestohlen. Doch schnell kommt raus, dass sie nicht das einzige Opfer ist.
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1