Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Hammerhart

SAT.1Staffel 10Folge 41
Hammerhart

HammerhartJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 41: Hammerhart

45 Min.Ab 12

Ein Mann demoliert mit einem Vorschlaghammer einen Wagen. Als die Polizei eintrifft, behauptet er: Das ist sein Auto! - Neue Graffitis in Köln: Auf dem Revier wird ein betrunkener Mitvierziger dazu verhört. Zu Recht? - Nach einer Schlüsselübergabe wird die Vermieterin gefesselt vorgefunden. Als die neuen Mieter in der Wohnung auftauchen, werden sie der Tat beschuldigt! - Aufgrund seiner Homosexualität wird ein Make-up-Artist bedroht und sucht Hilfe auf der Wache Köln-Mülheim.

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen