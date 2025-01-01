Auf Streife
Folge 41: Hammerhart
45 Min.Ab 12
Ein Mann demoliert mit einem Vorschlaghammer einen Wagen. Als die Polizei eintrifft, behauptet er: Das ist sein Auto! - Neue Graffitis in Köln: Auf dem Revier wird ein betrunkener Mitvierziger dazu verhört. Zu Recht? - Nach einer Schlüsselübergabe wird die Vermieterin gefesselt vorgefunden. Als die neuen Mieter in der Wohnung auftauchen, werden sie der Tat beschuldigt! - Aufgrund seiner Homosexualität wird ein Make-up-Artist bedroht und sucht Hilfe auf der Wache Köln-Mülheim.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
12
