SAT.1Staffel 10Folge 42
Folge 42: Auf die Jungs ist Verlass

44 Min.Ab 12

Ein 26-Jähriger wird in Handschellen auf das Revier gebracht. Zuvor soll er eine Studentin brutal überfallen haben! - Bei einem Einbruch werden Puddingspuren gefunden, die zu einem kleinen Jungen führen. Was hat er damit zu tun? - Auf der Wache Köln-Mülheim meldet eine Mutter ihren 16-jährigen Sohn als vermisst. Er kam nicht mehr zum Wohnwagen zurück. - Am Arbeitsplatz einer Sozialarbeiterin tauchen Nacktfotos von ihr auf. Sind sie echt und wer will ihr damit schaden?

SAT.1
