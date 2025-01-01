Zum Inhalt springenBarrierefrei
Gefangen

SAT.1Staffel 10Folge 43
Folge 43: Gefangen

44 Min.Ab 12

Nachdem eine Schwangere die Toilette benutzt, bemerkt eine junge Mutter, dass sie beklaut wurde. - Eine Kneipenschlägerei mit Axt und Keule sorgt für großen Ärger. Doch was ist der verheulten Frau in der Ecke passiert? - Eine Schülerin glaubt, ihre Schwester gesehen zu haben, die vor zwei Jahren spurlos verschwunden ist! - In einem geangelten Fisch wird ein Ehering gefunden. Auf der Wache Köln-Mülheim wird nach dem Besitzer gesucht.

SAT.1
