Auf Streife

Von Stalkern und Säufern

SAT.1Staffel 10Folge 46
Von Stalkern und Säufern

Von Stalkern und SäufernJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 46: Von Stalkern und Säufern

44 Min.Ab 12

Auf dem Revier zeigt ein Mann seine Stalkerin an: Sie droht ihm mit gemeinsamem Suizid! - Eine 14-Jährige wird aufgegriffen und zur Wache Köln-Mülheim gebracht. Angeblich ist sie abgehauen, doch es gibt keine Vermisstenanzeige. - Ein Mann wird angefahren. Der Fahrer zeigt Einsicht und alles scheint nach einem Unfall auszusehen, bis eine Zeugin aussagt. - Halbnackt und gefesselt wird ein Mann in seiner Wohnung aufgefunden. Er wurde betäubt und um seine Multimedia-Artikel beraubt!

