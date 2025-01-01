Auf Streife
Folge 48: Ausgeträumt
44 Min.Ab 12
Vor Ort finden die Beamten nach einem Einbruch die Besitztümer einer seit langem vermissten Schülerin! - Aufgrund eines Ladendiebstahls wird ein Mann auf das Revier in Köln-Mülheim gebracht. Als ein weiterer Mann auftaucht, reagiert der Verdächtige nervös. - Das Auto eines Vermieters wurde demoliert. Indizien sprechen dafür, dass es einer seiner Mieter war! - In der früh erwischen die Polizisten eine Frau, wie sie mit einer fremden EC-Karte versucht, in eine Bar einzubrechen.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Copyrights:© SAT.1