Auf Streife
Folge 63: Ein Koffer Buntes
44 Min.Ab 12
Eine Seniorin findet einen Koffer im Park und bringt ihn auf die Wache: Neben Kleidung ist eine echte Schusswaffe darin. Vor der Wache Köln-Mülheim greifen die Beamten einen sehr müden Mann im Superhelden-Kostüm auf. Offenbar ist er beraubt worden. Auf Streife stoppen die Polizisten einen Rollstuhlfahrer, der mit einer jungen Frau auf dem Schoß Schlangenlinien fährt. Eine Installateurin schlägt mit einer Rohrzange auf ein parkendes Auto ein. Angeblich ist es ihr Fahrzeug.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
