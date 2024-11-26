Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 10Folge 65vom 26.11.2024
44 Min.Folge vom 26.11.2024Ab 12

Nachdem ein Vater seine Tochter nicht von der Kita abgeholt hat, meldet seine Ex-Frau ihn auf der Wache Köln-Mülheim als vermisst. - Eine Krankenschwester wird auf der Straße ausgeraubt und erstattet Anzeige. Plötzlich melden sich zwei Zeugen. - Einbruch in eine Kinder- und Jugendhilfe! Bei der Sicherung des Tatorts stoßen die Beamten auf einen 18-Jährigen. - Die Chefin eines Bootsrestaurants beschuldigt die Kellnerin des Diebstahls. Hat sie erneut in die Kasse gegriffen?

