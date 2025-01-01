Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Liebesspiele

SAT.1Staffel 10Folge 69
Liebesspiele

LiebesspieleJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 69: Liebesspiele

45 Min.Ab 12

Eine Treuetesterin erhält bedrohende Sprach-SMS und sucht Hilfe auf der Wache Köln-Mülheim. Parallel betritt die Auftraggeberin das Revier. - Nachdem eine Fahrschülerin beim Schummeln in der Theorie-Prüfung erwischt wird, kommt der Fahrlehrer ihr zu nahe! - Die Beamten sehen, wie ein Jugendlicher einen Jungen drangsaliert. Sofort schreiten sie ein! - Auf einem Kirchplatz wird eine Punkerin verprügelt. Zuvor ist ein Straßenmusiker attackiert worden.

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen