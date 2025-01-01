Auf Streife
Folge 69: Liebesspiele
45 Min.Ab 12
Eine Treuetesterin erhält bedrohende Sprach-SMS und sucht Hilfe auf der Wache Köln-Mülheim. Parallel betritt die Auftraggeberin das Revier. - Nachdem eine Fahrschülerin beim Schummeln in der Theorie-Prüfung erwischt wird, kommt der Fahrlehrer ihr zu nahe! - Die Beamten sehen, wie ein Jugendlicher einen Jungen drangsaliert. Sofort schreiten sie ein! - Auf einem Kirchplatz wird eine Punkerin verprügelt. Zuvor ist ein Straßenmusiker attackiert worden.
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
Copyrights:© SAT.1