SAT.1Staffel 10Folge 7vom 25.11.2024
Folge 7: Fischen Impossible

44 Min.Folge vom 25.11.2024Ab 12

Aufgeregt betritt eine Mutter mit der Tochter die Wache Köln-Mülheim: Sie ist in Rheinnähe um 1.000 Euro bestohlen worden! - Ein Junggesellinnenabschied eskaliert: Die Braut bricht zusammen und der Koch halluziniert! - Aus Sorge um die verschwundene Nachbarin sucht eine Frau Hilfe. In ihren Händen hält sie deren blutverschmiertes Shirt! - Auf Streife fällt den Beamten eine Frau auf, die die Fensterscheibe eines Wagens einschlagen will, um einen Hund zu retten.

SAT.1
