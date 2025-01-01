Auf Streife
Folge 72: Crash! Boom! Ben
45 Min.Ab 12
Auf der Wache meldet eine Frau ihr Auto als gestohlen. Als ein Mann von einem Unfall und den Verursachern erzählt, horcht die Frau auf. - In einem Laden hat sich eine Verkäuferin mit einem Kunden verschlossen. Ihre Blicke lassen Schlimmes vermuten! - Ein verwirrter Rentner landet wegen Ladendiebstahls auf dem Revier. Doch dann setzt die Demenz plötzlich aus! - Eine Metal-Band probt in einem Mehrfamilienhaus. Plötzlich schreit der Sänger auf und bricht zusammen!
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1