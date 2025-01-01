Auf Streife
Folge 77: 20 Jahre zu spät
44 Min.Ab 6
Ein Senior kommt mit seiner Frau auf das Revier. Mit blutiger Lippe versucht sie, ihn von seiner Selbstanzeige abzuhalten! - Ein 17-Jähriger klappt in einem Jugendzentrum zusammen. Eine Alkoholvergiftung soll schuld sein! - In Sorge um seine Tochter betritt ein Vater die Wache: Vor vier Wochen ist sie mit einer Internetbekanntschaft abgehauen! - Auf Streife finden die Beamten einen verunfallten Radfahrer in einem Vorgarten. Eine Blendung soll ihn zu Fall gebracht haben!
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1