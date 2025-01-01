Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

20 Jahre zu spät

SAT.1Staffel 10Folge 77
20 Jahre zu spät

20 Jahre zu spätJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 77: 20 Jahre zu spät

44 Min.Ab 6

Ein Senior kommt mit seiner Frau auf das Revier. Mit blutiger Lippe versucht sie, ihn von seiner Selbstanzeige abzuhalten! - Ein 17-Jähriger klappt in einem Jugendzentrum zusammen. Eine Alkoholvergiftung soll schuld sein! - In Sorge um seine Tochter betritt ein Vater die Wache: Vor vier Wochen ist sie mit einer Internetbekanntschaft abgehauen! - Auf Streife finden die Beamten einen verunfallten Radfahrer in einem Vorgarten. Eine Blendung soll ihn zu Fall gebracht haben!

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen