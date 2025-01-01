Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 10Folge 78
44 Min.Ab 12

Mit Klopapier betritt ein Mann das Revier. Zuvor hat er seinen Wohnwagen auf dem Wacheparkplatz platziert. - Das Notruf-Armband eines Rentners hat das Signal und die GPS-Daten an die Tochter gesandt! Die Daten führen zu einem Paket-Shop. - Da ein Restaurantgast die Zeche prellt, rücken die Polizisten aus. - Eine Frau sucht seit Tagen nach ihrem Hund. Auf der Wache Köln-Mülheim äußert sie den Verdacht einer Entführung!

SAT.1
