Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Not-Lüge

SAT.1Staffel 10Folge 87
Not-Lüge

Not-LügeJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 87: Not-Lüge

44 Min.Ab 12

Da der Nachbar ihn mit dem Messer attackiert hat, erstattet ein Mann Anzeige auf dem Revier. Dabei hat der nur seine Freundin gegrüßt. - Mutter und Tochter mieten sich ein Zimmer online. Dort angekommen stellen sie fest, dass sie im Bordell gelandet sind. - Als ein Tresor in einem Restaurant bestohlen wird, werden die Musikanten der Tat verdächtigt. - In ein Seil gewickelt wird ein 21-Jähriger auf die Wache Köln-Mülheim gebracht, weil er angeblich einen Roller gestohlen hat!

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen