Auf Streife
Folge 93: Filmriss
45 Min.Ab 12
Verstört sitzen zwei Männer auf dem Revier: Einer von ihnen ist morgens mit einem blutigen Messer in der Hand aufgewacht! - In einer Wohnsiedlung wird eine bewusstlose Autofahrerin gefunden! Auf dem Boden ist Blut, doch von wem ist es? - Eine Trainerin betritt die Wache: Ihr Handy wurde gestohlen! Zudem erschien ihre Tochter nicht an dem vereinbarten Treffpunkt. - Eine Enkelin wollte ihrem Opa bei der Wohnungsbesichtigung helfen. Er ist allerdings nicht vor Ort!
Weitere Folgen in Staffel 10
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
