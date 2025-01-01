Auf Streife
Folge 99: Eieralarm
45 Min.Ab 12
Nachdem eine Frau ein Fundstück auf dem Revier in Köln-Mülheim abgibt, wird sie draußen mit Eiern beworfen und verursacht einen Unfall! - Ein Maskierter beschmiert die Malgruppen-Bilder und wird von dem Aktmodell überrascht. - Nachdem eine Frau einen Einbruch gemeldet hat, geht sie bewaffnet in das Haus! Prompt trifft sie auf jemanden. - Nach einer Partynacht verschwinden die Freundin und der Bruder eines Mannes. Hat der Türsteher sie eingesperrt?
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
12
